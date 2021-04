**Musica: Achille Lauro, 'fra me e Renato Zero paragone sbagliato, ognuno unico e originale'** (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Sono d'accordo con Renato che di Renato Zero ce n'è uno solo, ma così come anche di Achille Lauro. Siamo due identità distinte e il paragone è sbagliato. Per quanto il costume ci accomuni ognuno di noi ha dato qualcosa di unico e originale". Nel corso della presentazione del suo ultimo album, 'Lauro', in uscita domani, il sesto di inediti a due anni di distanza dal precedente', Achille Lauro, sollecitato dai giornalisti, torna sulla polemica innescata dalle dichiarazioni del cantautore romano che mesi fa, rispondendo ad una domanda su Lauro aveva dichiarato: "Con le piume e le pailettes non giocavo certo a fare il clown ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - "Sono d'accordo conche dice n'è uno solo, ma così come anche di. Siamo due identità distinte e il. Per quanto il costume ci accomunidi noi ha dato qualcosa di". Nel corso della presentazione del suo ultimo album, '', in uscita domani, il sesto di inediti a due anni di distanza dal precedente',, sollecitato dai giornalisti, torna sulla polemica innescata dalle dichiarazioni del cantautore romano che mesi fa, rispondendo ad una domanda suaveva dichiarato: "Con le piume e le pailettes non giocavo certo a fare il clown ...

