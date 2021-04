MotoGP Portogallo | Morbidelli | ' Non ho perso la mia motivazione'

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, #PortugueseGP: le parole di #Vinales in conferenza - sportface2016 : #MotoGP, le parole di #Mir in vista del #PortugueseGP - gaaiakh : RT @SkySportMotoGP: ???? A Portimao Bestia ha realizzato il suo sogno ?? @eneabastianini torna in Portogallo da Campione della #Moto2 ?? @MotoG… - sportface2016 : #MotoGP, le parole del leader del Mondiale #Zarco alla vigilia del #PortugueseGP - Marquezaddicted : RT @SkySportMotoGP: ?? Ritorno da un infortunio e vittoria ?? Il precedente che dà fiducia a #MM93 #PortugueseGP #SkyMotori #MotoGP #SkyMoto… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portogallo

: Marc Marquez ha passato l'ultima visita medica 'Felice delle contromisure prese da Yamaha' A proposito dei problemi accusati in Qatar, comunque, 'Morbido' rassicura: ' Da parte di ...Il francese, due volte iridato nel 2015 e 2016, è attualmente alla guida del campionato di... Gran Premio delMarquez torna: c è l ok dei medici già per Portimao 10/04/2021 A 07:34 ...Il Portogallo attende Francesco Bagnaia. Per il pilota Ducati Factory sarà un weekend impegnativo su un tracciato insidioso. In ogni caso, dopo il terzo posto conquistato nel GP del Qatar e il ...Tutto l’ambiente del Motomondiale aspetta con enorme curiosità la terza gara di questa stagione 2021. L’appuntamento di Portimao infatti vede l’attesissimo ritorno in pista di Marc Marquez, a nove mes ...