MotoGP, Marquez: "Fantastico tornare". Zarco: "Bello da leader" (Di giovedì 15 aprile 2021) MotoGP, la conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP del Portogallo. Marquez ammette: "Siamo ottimisti". PORTIMAO (PORTOGALLO) – Nella conferenza stampa dei piloti alla vigilia del GP del Portogallo Marc Marquez ha commentato il suo ritorno dopo oltre un anno. "Poter tornare – ha ammesso lo spagnolo – è qualcosa di Fantastico. Non sono stati mesi facili, ma adesso finalmente potrò ritornare in pista. Lo staff era molto motivato per il mio ritorno, ma io ho preferito non fissare obiettivi per questo weekend. Devo recuperare la forma fisica e mentale e vediamo cosa potrà succedere. Vedere le gare da esterno è stato davvero molto strano, soprattutto all'inizio. Non ho mai avuto subbi sul mio ritorno in pista, anche se la paura c'è stata. Ora sicuramente siamo più ottimisti e ...

Il ritorno di Marc Marquez a Portimao: ecco cosa ne pensano i suoi rivali l'evento del GP del Portogallo a Portimao e forse del mondiale 2021 della MotoGP: il rientro all'attività di Marc Marquez, dopo la frattura dell'omero del braccio destro nel GP di Jerez 2020 e 9 mesi di riabilitazione, ha fatto parlare tutta la griglia. Impossibile che ...

Le farfalle nello stomaco e l’ansia del primo giorno: Marc Marquez è diventato umano Sono passati nove mesi dall’ultima volta che Marc Marquez ha guidato la sua Honda, ben 271 giorni nel corso dei quali è affiorato anche il pensiero di aver definitivamente chiuso con la MotoGP. Foto d ...

MotoGP 2021. GP del Portogallo a Portimao. Marc Marquez: “Non ho nessun obiettivo, penso solo a recuperare” Felice di essere di nuovo in pista, ma anche un po’ agitato: “Affronto questo fine settimana come al solito, ma sarà così da quando salirà in moto: adesso sono nervoso e ho le farfalle nel-lo stomaco.

