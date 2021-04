MotoGP | le 5 risposte che dovrà darci il GP di Portimao Valentino Rossi risorgerà? Quartararo e Zarco da Mondiale?

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tutto è pronto per il terzo appuntamento stagionale del2021. Dopo aver messo in archivio l’avvincente doppietta iniziale di Losail, il Circus si sposta nel Vecchi Continente, per il Gran Premio del Portogallo. Il tracciato diappare l’ideale per regalarci nuovamente battaglia e spettacolo, con uno scenario che potrebbe ulteriormente avvicinare i protagonisti. Sarà davvero così? Gli spunti non mancheranno, per cui andiamo a scoprire le domande più importanti che ci accompagneranno nell’attesissimo fine settimana lusitano. 1saprà risorgere?saprà riportare in alto il “Dottore”? Dopo una incoraggiante qualifica del GP del Qatar, concluso poi al dodicesimo posto, ed un weekend del GP di Doha letteralmente da incubo, che ...