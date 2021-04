MotoGP | GP Portogallo 2021 Valentino Rossi | “Pista unica | voglio essere competitivo”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “E’ unabellissima,nel suo genere. Ha un sacco di saliscendi, è unadiversa dal Qatar, con gomme diverse. Bisogna fare tutto il possibile per cercare dicompetitivi”. Queste le parole diai microfoni di Sky Sport nel giovedì dedicato alla stampa prima del weekend di gara del Gran Premio delsulladi Portimao. Il Dottore deve riscattare il pessimo avvio di Motomondiale in Qatar, che ha dato modo a molti detrattori di auspicare un suo possibile ritiro. SportFace.

Pertanto, dalle libere di venerdì del GP delrivedremo ufficialmente in pista l'ex campione del mondo alla guida della sua Honda... dopo quasi un anno di assenza dalle gare ufficiali. Al ...Era il più atteso, non poteva essere diversamente. Alla conferenza che precede il GP di, sulla pista di Portimao, telecamere e microfoni sono tutti per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda a 9 mesi dalla frattura dell'omero del braccio destro rimediata nel GP di Jerez dello ...“E’ una pista bellissima, unica nel suo genere. Ha un sacco di saliscendi, è una pista diversa dal Qatar, con gomme diverse. Bisogna fare tutto il possibile per cercare di essere competitivi”. Queste ...Dopo un inizio di stagione difficile, il nove volte campione del mondo tenterà di tornare competitivo a Portimao. "Dovremo lavorare duramente. Felice di rivedere Marquez in pista questo weekend" ...