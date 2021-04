MotoGP, GP Portogallo 2021. Marc Marquez torna in gara dopo 9 mesi, mentre Valentino Rossi cerca il riscatto (Di giovedì 15 aprile 2021) Domenica 18 aprile Portimao ospiterà il secondo round del Motomondiale 2021. Nell’autodromo dell’Algarve andrà infatti in scena il Gran Premio del Portogallo, un appuntamento che avrà come tema principale il ritorno in azione di Marc Marquez. Il ventottenne spagnolo ha ricevuto il pollice alzato da parte dei medici e potrà quindi effettuare il suo rientro dopo un calvario cominciato il 19 luglio 2020, giorno in cui si è fratturato il braccio cadendo nel corso del Gran Premio di Spagna. Il tentativo di rientro-lampo si è rivelato un grosso azzardo che ha generato una ricaduta che ha costretto l’iberico a una serie di operazioni e a un lunghissimo percorso di recupero. Sarà quindi interessantissimo verificare la competitività di Marquez, soprattutto in relazione ai compagni di ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Domenica 18 aprile Portimao ospiterà il secondo round del Motomondiale. Nell’autodromo dell’Algarve andrà infatti in scena il Gran Premio del, un appuntamento che avrà come tema principale il ritorno in azione di. Il ventottenne spagnolo ha ricevuto il pollice alzato da parte dei medici e potrà quindi effettuare il suo rientroun calvario cominciato il 19 luglio 2020, giorno in cui si è fratturato il braccio cadendo nel corso del Gran Premio di Spagna. Il tentativo di rientro-lampo si è rivelato un grosso azzardo che ha generato una ricaduta che ha costretto l’iberico a una serie di operazioni e a un lunghissimo percorso di recupero. Sarà quindi interessantissimo verificare la competitività di, soprattutto in relazione ai compagni di ...

