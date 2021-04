MotoGP, al GP Portogallo 2021 torna Marquez: “Ho le farfalle nello stomaco” (Di giovedì 15 aprile 2021) “È fantastico essere qui, sono stati mesi davvero difficili ma già da domani è ora di fare il passo più importante della riabilitazione: tornare in sella. Sento farfalle nello stomaco, ma è il momento di divertirmi”. Queste le parole di Marc Marquez, di ritorno nel GP del Portogallo in programma a Portimao dal 16 al 18 aprile. Il pilota della Honda torna in pista a nove mesi dalla brutta caduta a Jerez e tre operazioni chirurgiche all’omero del braccio destro. “Lo staff giapponese era motivato, ho detto di non aspettarsi nulla. Ho bisogno di tempo per recuperare, c’è anche la riabilitazione mentale: è un processo lungo ma sono contento di tornare – prosegue in conferenza stampa – Le gare da casa? All’inizio è stato strano, poi era diventato normale ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “È fantastico essere qui, sono stati mesi davvero difficili ma già da domani è ora di fare il passo più importante della riabilitazione:re in sella. Sento, ma è il momento di divertirmi”. Queste le parole di Marc, di ritorno nel GP delin programma a Portimao dal 16 al 18 aprile. Il pilota della Hondain pista a nove mesi dalla brutta caduta a Jerez e tre operazioni chirurgiche all’omero del braccio destro. “Lo staff giapponese era motivato, ho detto di non aspettarsi nulla. Ho bisogno di tempo per recuperare, c’è anche la riabilitazione mentale: è un processo lungo ma sono contento dire – prosegue in conferenza stampa – Le gare da casa? All’inizio è stato strano, poi era diventato normale ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Portogallo Zarco fa polemica: 'Mi hanno obbligato alla mascherina. Il vaccino? Non sappiamo cosa sia veramente' Il francese, due volte iridato nel 2015 e 2016, è attualmente alla guida del campionato di MotoGp ... Gran Premio del Portogallo Marquez torna: c è l ok dei medici già per Portimao 10/04/2021 A 07:34 ...

Morbidelli non si abbatte: 'Lotto per migliorare la mia posizione in Yamaha' C'è un Qatar da mettersi alle spalle per (ri)cominciare un mondiale che al momento gli ha regalato solo amarezze. Franco Morbidelli arriva a Portimao, sede del Gp del Portogallo della MotoGP, con soli 4 punti in classifica, dopo la doppietta di Losail infarcita da problemi tecnici, prestazioni non in linea con le sue ambizioni e un trend piuttosto negativo. Su ...

Petrucci: “Ho scoperto la dislocazione della spalla dopo Doha” Il pilota KTM Tech 3 ha rivelato di aver avuto una dislocazione della spalla a seguito della caduta nel Gran premio del Qatar dello scorso mese, ma lo ha scoperto solamente tornando a casa dopo la gar ...

