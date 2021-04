Moto: in Portogallo riprende la sfida per il Mondiale (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Mondiale della MotoGp approda in Europa dove, domenica prossima, andrà in scena il Gp del Portogallo. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, Marc Marquez non ha perso lo smalto e il suo eventuale ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) IldellaGp approda in Europa dove, domenica prossima, andrà in scena il Gp del. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, Marc Marquez non ha perso lo smalto e il suo eventuale ...

Nella testa di Marquez: il rientro e il rebus di strategia a Portimao Manca davvero poco per sciogliere l'interrogativo che domina l'interesse del prossimo GP del Portogallo a Portimao e che potrebbe essere decisivo per la stagione MotoGP: come andrà Marc Marquez al rientro dopo 9 mesi dall'incidente del 2020 a Jerez con tre interventi chirurgici, sofferenze e ...

MotoGP 2021. GP del Portogallo a Portimao. La vigilia vista da Zam: tutto quello che c'è da sapere Chi è più in forma? Chi più sotto pressione? Chi più deluso? Chi è il favorito alla vittoria e come cambiano i favoriti al titolo?

MotoGP 2021. GP del Portogallo a Portimao. Marc Marquez: “Ci siamo!”. E i precedenti sono dalla sua parte L’otto volte campione del mondo, già nel 2017, era stato in grado di recuperare un gap in classifica generale di 37 punti. E questa volta i gran premi in programma sono molti di più.

