Morto Madoff, cala il sipario sulla grande tragedia di Wall Street (Di giovedì 15 aprile 2021) Simbolo di una stagione di eccessi, grazie alla facciata di rispettabilità (e all'abilità di falsario) attirava la cieca fiducia di ricchissimi investitori. Mentre chi doveva controllare per anni ha ignorato denunce e segnalazioni

