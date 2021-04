Monte di Procida | calendario delle aperture domenicali delle farmacie

(Di giovedì 15 aprile 2021)di: La crisi covid purtroppo prosegue e in questo momento di difficoltà è importante avere leaperte anche la domenica. Adilecontinueranno ad essere aperte a turno anche la domenica. La crisi covid purtroppo prosegue e in questo momento di difficoltà è importante avere leaperte

Finalmente verranno scoperti i fondali del lago d'Averno grazie all'associazione Vela Latinadi, arrivata a una firma con l'Ente Parco dei Campi Flegrei per l'Operazione Avernum: tutto ciò grazie anche alla collaborazione di Idrosfera: "Il 9 aprile è stato siglato l'accordo ...Conche è già stata individuata come "Capitale della Cultura" italiana per il 2022, arriva la candidatura didia "Comune europeo dello Sport" per il 2023. La candidatura ...Napoli - Comunicato Stampa - «L’Ufficio Diocesano Confraternite è venuto a conoscenza di un’ iniziativa che, rispetto all’Arciconfraternita del Pio Mo ...Protesta dei pazienti e degli operatori dei centri psichiatrici a Pozzuoli. L'Asl Napoli 2 sta tagliando il servizio delle strutture Iside, Osiride e Dedalo. Novanta pazienti rimarranno senza assisten ...