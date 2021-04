Monossido di carbonio intossica famiglia di 4 persone | grave il papà

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 15 aprile 2021) Chieti - Un'interadi Tollo (Chieti), marito, moglie e tre figli minori - la più piccola ha un anno, mentre i due maschietti hanno 11 e 13 anni - è ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Chieti a causa di unazione dadiche si è sviluppato da una caldaia. Il capo, 40 anni, in prognosi riservata, verrà trasferito a Jesi (Ancona) per il trattamento in camera iperbarica, mentre gli altri componenti dellanon sembrano in gravi condizioni. Le cause dell'zione sembrano riconducibili alla canna fumaria intasata dal nido di un piccione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco leggi tutto