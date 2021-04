Molteni (Lega) spalleggia Salvini: 'Incontro di Letta con Oscar Camps inopportuno' (Di giovedì 15 aprile 2021) Nicola Molteni, sottosegretario all'Interno ed esponente della Lega, spalleggia il leader leghista Salvini nell'attaccare Letta, 'colpevole' di aver osato incontrae Oscar Camps, leader e fondatore di ... Leggi su globalist (Di giovedì 15 aprile 2021) Nicola, sottosegretario all'Interno ed esponente dellail leader leghistanell'attaccare, 'colpevole' di aver osato incontrae, leader e fondatore di ...

Advertising

jobwithinternet : RT @liuk71rm: @Signorasinasce La Lega? Quella che in cambio di 4 poltrone si è messa a governare con PD M5S che hanno smontato i decreti #S… - Signorasinasce : RT @liuk71rm: @Signorasinasce La Lega? Quella che in cambio di 4 poltrone si è messa a governare con PD M5S che hanno smontato i decreti #S… - liuk71rm : @Signorasinasce La Lega? Quella che in cambio di 4 poltrone si è messa a governare con PD M5S che hanno smontato i… - TonusAldo : RT @LegaCamera: TV > RaiNews24 | Nicola Molteni, Sottosegretario Interno - Deputato Lega - Salvini Premier > SABATO 10 APRILE | ore 11:10 |… - TonusAldo : RT @LegaLombardaSP: TV > RaiNews24 | Nicola Molteni, Sottosegretario Interno - Deputato Lega - Salvini Premier > SABATO 10 APRILE | ore 11:… -