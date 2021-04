Moggi non ha dubbi: “Folle lo scambio Dybala-Icardi. Ronaldo? Resta alla Juventus, ecco perchè” (Di giovedì 15 aprile 2021) Parola a Luciano Moggi.Torna a parlare e lo fa con la sua consueta schiettezza l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi. L'ex dirigente, attraverso il proprio profilo "Twitter", si è soffermato su alcuni temi caldi in casa bianconera a pochi mesi dall'apertura della sessione estiva di mercato.In particolare, Moggi, si è espresso sul possibile scambio Dybala-Icardi che ormai da settimane tiene banco, e sul futuro di Cristiano Ronaldo: visto, secondo alcuni rumors di mercato, ormai vicino all'addio alla Juventus.“Dybala per Icardi mi sembra una pazzia! L’anno scorso è stato lui il Ronaldo bianconero. Non rinuncerei a Dybala, perché a questa ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 aprile 2021) Parola a Luciano.Torna a parlare e lo fa con la sua consueta schiettezza l'ex direttore generale della, Luciano. L'ex dirigente, attraverso il proprio profilo "Twitter", si è soffermato su alcuni temi caldi in casa bianconera a pochi mesi dall'apertura della sessione estiva di mercato.In particolare,, si è espresso sul possibileche ormai da settimane tiene banco, e sul futuro di Cristiano: visto, secondo alcuni rumors di mercato, ormai vicino all'addio.“permi sembra una pazzia! L’anno scorso è stato lui ilbianconero. Non rinuncerei a, perché a questa ...

