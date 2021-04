Mobilità docenti 2021: dopo il 13 aprile stop a cambio preferenze, ma si può revocare domanda. Come fare (Di giovedì 15 aprile 2021) Mobilità docenti per l'a.s. 2021/22, quali operazioni è possibile effettuare e quali no dopo il termine ultimo di presentazione delle domande e della pubblicazione dei movimenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 aprile 2021)per l'a.s./22, quali operazioni è possibile effettuare e quali noil termine ultimo di presentazione delle domande e della pubblicazione dei movimenti. L'articolo .

Mobilità docenti e ATA, le domande presentate si possono revocare: come? ...sino a 10 giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità.

Scuola: oltre 90 mila domande di mobilità per il 2021 - 2022 Le domande di mobilità inoltrate dai docenti per l'anno scolastico 2021/2022 sono state complessivamente 90.876. Lo fa sapere il Ministero dell'Istruzione: per presentare la domanda c'era tempo dal 29 marzo al 13 ...

Le domande di mobilità inoltrate dai docenti per l'anno scolastico 2021/2022 sono state complessivamente 90.876. Lo fa sapere il Ministero dell'Istruzione: per presentare la domanda c'era tempo dal 29 marzo al 13