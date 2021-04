Mobilità 2021, al via oggi le domande per il personale educativo (Di giovedì 15 aprile 2021) Al via da oggi le domande di Mobilità per il personale educativo: potranno essere presentate fino al 5 maggio 2021. La pubblicazione dei movimenti è prevista per l'8 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 aprile 2021) Al via dalediper il: potranno essere presentate fino al 5 maggio. La pubblicazione dei movimenti è prevista per l'8 giugno. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità 2021 La Sindaca Appendino in diretta su Zipnews. Dopo le ATP Finals, la Città si aggiudica anche la Coppa Davis. Torino in autunno sarà la ... ... per questa prima parte del Recovery Found, che andranno utilizzati tra il 2021 e il 2023. Abbiamo già iniziato a progettare, sui temi dell'ambiente, verde, welfare, mobilità sostenibile. E' ...

"Umbriaperta"; Turismo, presentato pacchetto di interventi per 17 milioni di euro Domani " ha annunciato Garavaglia " in materia ad esempio di mobilità sicura, partirà il treno ... Già da oggi potranno essere trasmesse a partire dal 28 aprile 2021. Il secondo strumento è il bando per ...

