MISE | Giorgetti illustra linee programmatiche dicastero

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il ministero dello Sviluppo economico, in questo momento, deve affrontare una situazione di emergenza, paragonabile al pronto soccorso di un ospedale. Oggi in Consiglio dei ministri lo scostamento di bilancio verrà fissato a circa 40 miliardi, non inferiore. Il mio auspicio, tuttavia, è che possa anche essere superiore”. È quanto ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, in audizione sulledel suo. Sul fronte dei sostegni, per il ministro, “il tema di garantire questo bridge finanziario fin quando l’effetto della pandemia sull’economia non sarà terminato, è ancora attuale e quindi – ha sottolineato – nel prossimo decreto, dovremo immaginare anche in qualche modo di ritoccare ed estendere le norme che al momento sono in vigore. È evidente che ...

MISE Giorgetti

