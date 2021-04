MISE definisce nuovi criteri per nomina commissari straordinari aziende in crisi

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato la direttiva che rie le modalità di designazione deigiudiziali e ladeie dei comitati di sorveglianza per le grandi imprese in stato di insolvenza. Le nuove disposizioni mirano ad assicurare tempestività, efficacia e trasparenza delle procedure di selezione, per garantire una gestione professionale dellein amministrazionea. Nella direttiva viene richiamato il principio per cui può essere prevista una ternaale, invece di uno unico, solo in considerazione delle dimensioni aziendali o di circostanze eccezionali che saranno oggetto di ...

Advertising

Chiaramilanista : @NinaRicci_us @DavePollak4 @radiosilvana @marini_loris @Ninanina1215 @RadioSavana Ditemi che lo hanno realmente sos… -

Ultime Notizie dalla rete : MISE definisce

E' prevista, inoltre, l'istituzione di un elenco di professionisti idonei a ricoprire gli incarichi, che verrà curato daled aggiornato annualmente a seguito di un avviso pubblico. Una ...... è così che Pantoneuno dei colori di punta della spring 2021 : il French Blue per l'... sarà il vostro jolly fashion per dare un twist anche allepiù essenziali. Ecco i consigli di ...(Teleborsa) - Il Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato la direttiva che ridefinisce i criteri e le modalità di designazione dei commissari giudiziali e la nomina ...Annunciate da un batti e ribatti sui social (tra puristi della maglia celeste e avanguardisti) le nuove divise by Marcelo Burlon County of Milan per SSC Napoli, realizzate da Kappa, faranno il loro in ...