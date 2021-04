Milly Carlucci furiosa per il repost volgare di Ballando: l’ira della conduttrice (Di venerdì 16 aprile 2021) La rabbia della conduttrice sul grottesco e volgare episodio che ha coinvolto i social del programma L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 16 aprile 2021) La rabbiasul grottesco eepisodio che ha coinvolto i social del programma L'articolo proviene da Gossip e Tv.

milly_carlucci : E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle - albertbrandi : @milly_carlucci @Ballando_Rai È la cosa più divertente dai tempi del covid - dubitoditutto : RT @bad4tlove_: Per Milly Carlucci è 'gravissimo e inaccettabile' una svista di qualcuno che per sbaglio ha rt contenuti sconci ma è perfet… - PierluigiGuidi : @milly_carlucci Il fatto gravissimo e intollerabile è dare spazio ai fascisti in TV. In entrambi i tuoi programmi.… - NinniVB : @milly_carlucci @Ballando_Rai Si ma uscite il CAPO Io voglio seguirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Milly Carlucci La Rai sporge denuncia dopo il retweet volgare sulla pagina di Ballando con le stelle La vicenda è diventata virale, finché il commento non è stato cancellato e la conduttrice Milly Carlucci è intervenuta personalmente per commentare un episodio che ha definito "gravissimo e ...

Ballando con le Stelle, il profilo Twitter del programma condivide un post porno, subito cancellato Sul profilo ufficiale di Twitter del talent show condotto da Milly Carlucci è stato condiviso un post dal contenuto molto volgare, con un linguaggio non consono a un programma di prima serata di Rai1.

