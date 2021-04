Milano, spacciatore marocchino per incontrare i suoi clienti si porta dietro la figlia di cinque anni (Di giovedì 15 aprile 2021) Incontrava i suoi clienti per vendere la droga e si portava dietro la figlia di cinque anni. Uno spacciatore marocchino di 38 anni è stato arrestato in via degli Etruschi a Milano e dovrà rispondere anche di abbandono di minori e resistenza a pubblico ufficiale. spacciatore marocchino bloccato dagli agenti Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Monforte hanno notato il 38enne quando, sceso dalla propria auto, ha incontrato per pochi secondi un cittadino italiano, assumendo un atteggiamento sospettoso e guardingo. Accortosi dei poliziotti, lo spacciatore si è subito dato alla fuga, ma è stato bloccato dopo pochi metri dagli stessi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021) Incontrava iper vendere la droga e sivaladi. Unodi 38è stato arrestato in via degli Etruschi ae dovrà rispondere anche di abbandono di minori e resistenza a pubblico ufficiale.bloccato dagli agenti Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato Monforte hanno notato il 38enne quando, sceso dalla propria auto, ha incontrato per pochi secondi un cittadino italiano, assumendo un atteggiamento sospettoso e guardingo. Accortosi dei poliziotti, losi è subito dato alla fuga, ma è stato bloccato dopo pochi metri dagli stessi ...

