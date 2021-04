(Di giovedì 15 aprile 2021) I ragazzi venivano da fuori, si erano dati appuntamento per seguire Neima Ezza. Un pugno del 18enne nordafricano, iscritto alla federazione italiana boxe, mandò in coma uno studente 19enne. Sospetti su altre due aggressioni

Advertising

Corriere : Il pugile e il branco del Sempione: la rissa dopo il video trap - AvvMennillo : Il pugile e il branco del Sempione: la rissa dopo il video trap - Italia_Notizie : Milano, il pugile e il branco del Sempione: la rissa dopo le riprese del video trap - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il pugile e il branco del Sempione: la rissa dopo il video trap - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il pugile e il branco del Sempione: la rissa dopo il video trap -

Ultime Notizie dalla rete : Milano pugile

Corriere della Sera

Alle 3.10 del 26 luglio il 19enne Luca chiacchierava con alcuni amici seduti all'Arco della Pace a. Alle 3.21 Luca era sdraiato a terra privo di sensi, abbattuto da un pugno sferrato da un suo coetaneo che lo ha aggredito alle spalle, senza farsi vedere, all'improvviso. Luca si è ...Ilha alle spalle 8 incontri da amatore e dilettante . Quattro vittorie e quattro sconfitte. È iscritto alla federazione pugilistica italiana e si allena tre volte a settimana. Ha tecnica e molta ...Fabio Turchi sarà uno dei protagonisti della Milano Boxing Night. Venerdì sera, a Milano, andrà in scena l'evento Milano Boxing Night. Tanta attesa per la sfida, valida per il ...Fabio Turchi, 27 anni, è uno dei pugili italiani più interessanti in circolazione. Figlio d'arte, domani sera, all'Allianz Cloud di Milano, sfiderà il campione di Francia Dylan Bregeon per ...