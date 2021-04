Milano, finisce il lavoro e decide di rapinare un negozio: preso dai 'falchi' della polizia (Di giovedì 15 aprile 2021) La polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano un 52enne italiano, con precedenti, per il reato di rapina aggravata. L'arresto è avvenuto in corso Genova. L'uomo, travisato con mascherina, occhiali da ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Ladi Stato ha arrestato ieri aun 52enne italiano, con precedenti, per il reato di rapina aggravata. L'arresto è avvenuto in corso Genova. L'uomo, travisato con mascherina, occhiali da ...

Milano, calci e pugni in faccia alla ex compagna: finisce in carcere Un 68enne italiano è finito in cella ieri in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal gip di Milano con le accuse di maltrattamenti contro familiari e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna italiana, 44enne. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di Cassina dè Pecchi a ...

Milano, finisce il lavoro e decide di rapinare un negozio: preso dai "falchi" della polizia La polizia di Stato ha arrestato ieri a Milano un 52enne italiano, con precedenti, per il reato di rapina aggravata. L'arresto è avvenuto in corso Genova. L'uomo, travisato ...

Fabrizio Corona esce dal carcere e torna agli arresti domiciliari Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta dei difensori di sospensione dell'esecuzione del provvedimento: "Necessita di cure" ...

