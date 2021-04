Advertising

leggoit : Milano, butta la cocaina dalla finestra di casa ma il sacchetto cade nelle mani dei poliziotti - inlinashead : RT @momentotisanae: foto inedite di un Sandro che si butta dalla casa a Milano all'ultimo piano dopo aver sentito che Alessandro dovrà cant… - momentotisanae : foto inedite di un Sandro che si butta dalla casa a Milano all'ultimo piano dopo aver sentito che Alessandro dovrà… - TwitchottoNews : iL noto streamer 'IL GABBRONE' si butta nei navigli di Milano dopo una donazione di '101.500K bits' -

Ultime Notizie dalla rete : Milano butta

MilanoToday.it

Alla casa, in via Faenza, periferia sud - ovest di, gli agenti erano arrivati seguendo due acquirenti, entrambi poi segnalati come assuntori in prefettura.In ogni caso, il rendimento di Romelu dal momento del suo arrivo aparla chiaro: ha chiuso ... E spessissimo, ladentro. Nel computo gol - assist, inoltre, fa meglio lui di Ronaldo, Mbappé, ...A Milano con gli agenti di polizia davanti alla porta, un uomo di 45 anni ha gettato della cocaina dalla finestra, sperando di toglierla di mezzo, ma il sacchetto è finito nelle mani ...Dieci minuti che sono costati tantissimo al Verona in questa stagione. Gol subiti dall’80° minuto in poi. Sarebbe bastato davvero poco per portare a casa risultati diversi e che avrebbero dato uno spe ...