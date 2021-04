Milan, il nuovo portiere può arrivare dalla Serie A (Di giovedì 15 aprile 2021) Tiene banco il rinnovo di Donnarumma in casa rossonera. Situazione decisamente complicata in vista dei prossimi mesi: il portiere andrà in scadenza il 30 giungo. Il Milan ha già individuato il suo sostituto Il Milan è pronto a correre ai ripari in caso di addio a Donnarumma per mancato rinnovo del contratto. Il club rossonero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 15 aprile 2021) Tiene banco il rinnovo di Donnarumma in casa rossonera. Situazione decisamente complicata in vista dei prossimi mesi: ilandrà in scadenza il 30 giungo. Ilha già individuato il suo sostituto Ilè pronto a correre ai ripari in caso di addio a Donnarumma per mancato rinnovo del contratto. Il club rossonero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Milan nuovo Maserati e David Beckham, un incontro rovente L'ex calciatore è il nuovo Global Ambassador del brand di auto, e lo fa comparendo in un breve e ... Per Beckham è un ritorno in Italia, dopo la parentesi al Milan fra 2009 e 2010. Per Maserati, un ...

Inter, Skriniar: "Scudetto? Conte ci dice di non fare calcoli" Tra i pilastri dell' Inter che vola verso lo scudetto c'è senza dubbio Milan Skriniar , ... Lo ripeto, per noi è importante averli e voglio di nuovo complimentarmi con loro per il lavoro che stanno ...

Che fine ha fatto? L'Albinoleffe sfiora la Serie A: il miracolo della Val Seriana in un documentario rischiare di essere promossa nella massima serie italiana al cospetto di club come Milan, Inter e Juventus? Sì, se il club si chiama Albinoleffe e il presidente Gianfranco Andreoletti, imprenditore ...

Marcelo Burlon mette le ali alle nuove maglie del Napoli Annunciate da un batti e ribatti sui social (tra puristi della maglia celeste e avanguardisti) le nuove divise by Marcelo Burlon County of Milan per SSC Napoli, realizzate da Kappa, faranno il loro in ...

