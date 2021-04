Milan, Contra: “Mi volevano Real e Inter. Braida venne in Romania per la firma” (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosmin Contra, ex rossonero, ha parlato del suo passaggio al Milan. In tanti lo volevano, ma Braida ha battuto così la concorrenza Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosmin, ex rossonero, ha parlato del suo passaggio al. In tanti lo, maha battuto così la concorrenza

Advertising

PianetaMilan : Quando si muoveva il #Milan c'era poco da fare per le altre ???? Il retroscena raccontato da #Contra ? - 90Valla : RT @MilanNewsit: Contra: 'In un paio di anni il Milan potrà essere quello che tutti aspettiamo' - milansette : Contra: 'In un paio di anni il Milan potrà essere quello che tutti aspettiamo' - PianetaMilan : Ricordate Cosmin #Contra? Ecco le sue parole tra passato, presente e futuro ? - IduanJavier : RT @MilanNewsit: Contra: 'In un paio di anni il Milan potrà essere quello che tutti aspettiamo' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Contra E' morto Nando Caldirola, re dei vini e del ciclismo: ha aperto la Russia agli italiani ...l'impresa di famiglia fondata nel 1897 come semplice mescita di vita in un'osteria di Contra, ... E poi ci sono state le sponsorizzazioni del Milan , nonostante fosse juventino, della nazionale di cacio ...

Roma, Fonseca se non inizia a vincere contro le big rischia di non andare in Champions L'unica cosa che contra, alla fine del weekend, è la classifica: la Roma scivola al 5° posto, fuori dalla zona Champions. La sconfitta con il Milan all'Olimpico (1 - 2), la prima in casa di questo campionato, pesa e ...

Contra: “Due-tre anni e il Milan può diventare quello che tutti aspettiamo” Cosmin Contra, ex calciatore rossonero, ha parlato del momento della squadra e del passato ai microfoni del canale Twitch del Milan ...

Contra: "In un paio di anni il Milan potrà essere quello che tutti aspettiamo" Cosmin Contra, ex calciatore rossonero e attuale allenatore, si è così espresso durante la Talk sul profilo Twitch dell’AC Milan, ospite di Lorenzo Lollo e di Mauro Suma.

...l'impresa di famiglia fondata nel 1897 come semplice mescita di vita in un'osteria di, ... E poi ci sono state le sponsorizzazioni del, nonostante fosse juventino, della nazionale di cacio ...L'unica cosa che, alla fine del weekend, è la classifica: la Roma scivola al 5° posto, fuori dalla zona Champions. La sconfitta con ilall'Olimpico (1 - 2), la prima in casa di questo campionato, pesa e ...Cosmin Contra, ex calciatore rossonero, ha parlato del momento della squadra e del passato ai microfoni del canale Twitch del Milan ...Cosmin Contra, ex calciatore rossonero e attuale allenatore, si è così espresso durante la Talk sul profilo Twitch dell’AC Milan, ospite di Lorenzo Lollo e di Mauro Suma.