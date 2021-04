Mijatovic rivela | “Zidane mi disse di lasciarlo lavorare Oggi tutti temono il Real”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 15 aprile 2021) Predrag, ex giocatore delMadrid, ha commentato il passaggio del turno dei Blancos in Champions a spese del Liverpool dopo il doppio confronto concluso con una vittoria all'andata e un pari per 0-0 al ritorno. Come riporta il sito Uefa, l'ex calciatore ha elogiato il lavoro del mister dei madrilenindo cosa questo gliin tempi non sospetti: "aveva ragione. Aveva detto che bisognavae che avremmo tirato le somme alla fine", ha detto. "IlMadrid è vivo in Liga e Champions League. Sono certo che le altre squadre in semifinale saranno preoccupati che ci sia il. Ho detto tempo fa che sarebbero andati in finale. Il Chelsea è migliorato molto con ...