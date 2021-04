Mia, 8 anni, rapita dalla casa della nonna: arrestati tre presunti rapitori, ma la bambina ancora non si trova (Di giovedì 15 aprile 2021) I tre uomini sospettati di aver rapito la piccola Mia martedì mattina nei Vosgi, in Francia, sono stati arrestati oggi nella regione di Parigi. La bambina e sua madre - che non poteva vedere la figlia ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) I tre uomini sospettati di aver rapito la piccola Mia martedì mattina nei Vosgi, in Francia, sono statioggi nella regione di Parigi. Lae sua madre - che non poteva vedere la figlia ...

Mia, 8 anni, rapita dalla casa della nonna: arrestati tre presunti rapitori, ma la bambina ancora non si trova Lo riporta le Parisien che parla di un piccolo passo che potrebbe essere fondamentale ritrovare la piccola Mia, otto anni e rapita martedì sera mentre era con la nonna in un piccolo paese vicino a ...

