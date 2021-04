Meteo, fine aprile segnato dalle piogge: vortice freddo sull’Italia (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Meteo sull’Italia continuerà ad essere segnato dalle piogge. Un vortice freddo sta invadendo la penisola e l’accompagnerà fino alla fine di aprile. Continuano il travagliato momento del Meteo italiano, travolto da piogge su gran parte del paese. Ma la situazione potrebbe addirittura peggiorare, a causa dell’arrivo di una serie di perturbazioni atlantiche. Inoltre su L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Ilcontinuerà ad essere. Unsta invadendo la penisola e l’accompagnerà fino alladi. Continuano il travagliato momento delitaliano, travolto dasu gran parte del paese. Ma la situazione potrebbe addirittura peggiorare, a causa dell’arrivo di una serie di perturbazioni atlantiche. Inoltre su L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Meteo fine La commovente storia di Marco, le cui ceneri riposano nel mare di Borghetto S.S. A partire dal fine settimana sono attese condizioni meteo estreme per le nostre latitudini perchè in arrivo dalla Siberia il temutissimo Burian, vento glaciale che farà precipitare le attuali ...

METEO - PRIMAVERA KO, a prevalere sono correnti FREDDE e MALTEMPO: ANTICICLONE non pervenuto Prossimi giorni senza l'ombra dell'Anticiclone Tali condizioni meteo di instabilità portate dalla ... Esso infatti rimarrà relegato nella propria sede naturale anche nel prossimo fine settimana, quando ...

Meteo: PROSSIME 48 ORE, un VORTICE FREDDO insidia Alcune REGIONI, Torna la NEVE a BASSA QUOTA. Le PREVISIONI Vortice freddo sull'Italia. Tempo instabile e neve a bassa quotaNelle prossime 48 ore un vortice ricolmo d'aria fredda continuerà ad insidiare alcune regioni del nostro Paese portando piogge sparse ed ...

