Meteo d’INVERNO al posto della Primavera | Quando smetterà? Ipotesi

(Di giovedì 15 aprile 2021) Sì, proprio così: Inverno e non. C’è poco da dire, parliamo di dati inconfutabili, dati che nei prossimi giorni torneranno a fare scalpore. Dati termici, che dopo i record di freddo post Pasqua potrebbero ripresentarsi in varie zone d’Europa. Magari anche in Italia. Condizioniclimatiche insolite, lo sappiamo e lo ripetiamo. Molti si stupiscono e fanno bene, perché se è vero che aprile – da che mondo è mondo – è sempre stato capace di portare ondate di freddo e altrettanto vero che difficilmente si osservavano ondate ripetute e soprattutto così violente. Allora la domanda è:ne usciremo? Un quesito al quale stiamo cercando di rispondere da giorni e come sempre la valutazione di modelli previsionali e di alcuni pattern climatici potrebbero darci la risposta. Risposta che, ad oggi, è la seguente: non prima ...