Metal Gear | account ufficiale Twitter | “visitatori in arrivo la prossima settimana”

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ebbene si, potrebbe esserci un nuovo annuncio diin, dato che l’del gioco ha risposto ad un tweet anomalo di unche condivideva un’immagine diSolid 2: Sons of Liberty suggerendo: “…abbiamoinla“.: il tweet dall’Ecco il messaggio completo. L’sta rispondendo ad un certo “Tom Olsen“, che ha condiviso un’immagine della sala computer inSolid 2: Sons of Liberty. L’immagine ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Metal Gear

Solid Remake è uno di quei progetti in cui ogni giorno pare rimbalzare la teoria che sia in lavorazione ormai da diverso tempo . Sebbene negli ultimi mesi l'idea sembrerebbe essere scemata, ...Tra i videogames già inclusi troviamo titoli comeSlug, Metro, Dirt, Guilty, ed ovviamente la lista dei videogames si amplierà con il passare del tempo. Il Gaming Cloud, per chi non lo ...Gli strani scambi di battute su Twitter fra un sospettoso account e quello ufficiale di Metal Gear ci anticipano un reveal sulla saga?Sembrano essere in arrivo importanti novità per la saga di Metal Gear, dopo uno scambio di tweet che potrebbe preannunciarne il remake.