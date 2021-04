Messi: tre magliette per “aiutare” il piano vaccini per giocatori prima della Copa America (Di giovedì 15 aprile 2021) La grandezza di Lionel Messi non è solo quella che tutto il mondo del calcio può ammirare sul campo da gioco. Il 10 argentino è da sempre molto attento alle vicende relative al suo Paese. E non solo. Infatti, come riportato dal The Guardian, La Pulce si è resa protagonista di un bel gesto significativo: ha aiutato all’acquisto di vaccini per i calciatori sudAmericani. In che modo? Regalando 3 sue magliette…Messi: 3 maglie per 50 mila dosi di vaccinocaption id="attachment 1087879" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/captionCome spiega il tabloid inglese, Messi ha contribuito ad ottenere 50.000 vaccini anti Covid dalla Cina per portare a termine un piano ambizioso ma controverso per avere tutti i calciatori del Sud ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 aprile 2021) La grandezza di Lionelnon è solo quella che tutto il mondo del calcio può ammirare sul campo da gioco. Il 10 argentino è da sempre molto attento alle vicende relative al suo Paese. E non solo. Infatti, come riportato dal The Guardian, La Pulce si è resa protagonista di un bel gesto significativo: ha aiutato all’acquisto diper i calciatori sudni. In che modo? Regalando 3 sue: 3 maglie per 50 mila dosi di vaccinocaption id="attachment 1087879" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionCome spiega il tabloid inglese,ha contribuito ad ottenere 50.000anti Covid dalla Cina per portare a termine unambizioso ma controverso per avere tutti i calciatori del Sud ...

Messi aiuta la Federcalcio sudamericana a ottenere 50mila vaccini Covid con tre maglie autografate

Messi: tre magliette per “aiutare” il piano vaccini per giocatori prima della Copa America Come spiega il tabloid inglese, Messi ha contribuito ad ottenere 50.000 vaccini anti Covid dalla Cina per portare a termine un piano ambizioso ma controverso per avere tutti i calciatori del Sud Ameri ...

