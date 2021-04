Mercedes EQS, l’ammiraglia elettrica di lusso è una finestra sul futuro della Stella (Di giovedì 15 aprile 2021) Berlina superlusso dall’animo 100% elettrico: risponde a questa descrizione la nuova Mercedes EQS, la prima di una nuova generazione di Stelle a elettroni. Basata su un’architettura costruttiva modulare completamente nuova, sarà inizialmente declinata in due versioni: EQS 450+ da 245 kW di potenza e 568 Nm di coppia (consumo omologato di 20,4-15,7 kWh/100 km) ed EQS 580 4MATIC da 385 kW e 855 Nm (21,8-17,4 kWh/100 km), quest’ultima capace di scattare da 0 a 100 all’ora in 4,3 secondi e toccare una velocità massima autolimitata di 210 km/h. Da primato il valore relativo al coefficiente di penetrazione aerodinamica: la EQS, che è lunga 5,2 metri, vanta un Cx pari a 0,20, che la rende l’auto di serie più aerodinamica al mondo. Un parametro che non va solo a beneficio del guinnes dei primati ma contribuisce in maniera significativa a migliorare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Berlina superdall’animo 100% elettrico: risponde a questa descrizione la nuovaEQS, la prima di una nuova generazione di Stelle a elettroni. Basata su un’architettura costruttiva modulare completamente nuova, sarà inizialmente declinata in due versioni: EQS 450+ da 245 kW di potenza e 568 Nm di coppia (consumo omologato di 20,4-15,7 kWh/100 km) ed EQS 580 4MATIC da 385 kW e 855 Nm (21,8-17,4 kWh/100 km), quest’ultima capace di scattare da 0 a 100 all’ora in 4,3 secondi e toccare una velocità massima autolimitata di 210 km/h. Da primato il valore relativo al coefficiente di penetrazione aerodinamica: la EQS, che è lunga 5,2 metri, vanta un Cx pari a 0,20, che la rende l’auto di serie più aerodinamica al mondo. Un parametro che non va solo a beneficio del guinnes dei primati ma contribuisce in maniera significativa a migliorare ...

Mercedes - Benz EQS 2022: segui la DIRETTA STREAMING della presentazione, oggi alle 18:00

Mercedes, Jelinek: 'Formula E importante per l'elettrico' - FormulaPassion.it ... le nuove piattaforme EVA (Electric Vehicle Architecture) per le ammiraglie e MMA (Mercedes - Benz ... La strategia 'Electric First' sta già dando i suoi frutti: il 2021 è l'anno delle nuove EQA, EQS

Mercedes EQS: il futuro elettrico della Stella è servito Si tratta della prima ammiraglia elettrica della marca tedesca, che porta al debutto un’architettura costruttiva a batteria nuova di zecca e che ha un’aerodinamica da record ...

Mercedes EQS, debutta l'ammiraglia elettriche: così il lusso diventa green Mercedes EQS è pronta a fissare nuovi standard nel segmento delle ammiraglie elettriche. Se la Mercedes Classe S ha rappresentato e rappresenta il ...

