Mercedes-Benz EQS - Tecnologica ed efficiente | ecco lammiraglia elettrica con 770 km di autonomia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Lapresenta l'ammiragliaEQS e apre una nuova fase della elettrificazione della propria gamma. Mentre la EQC e la EQA sfruttano piattaforme condivise con i modelli endotermici, la EQS porta infatti al debutto la struttura modulare EVA (nata espressamente per i modelli full Ev), con un carico di tecnologia e di innovazioni che apre una finestra sul futuro del marchio EQ e sulla strategia globale della stessa. In futuro, la piattaforma modulare sarà utilizzata anche per una Suv derivata dalla EQS e per la sorella minore, la berlina EQE, dalla quale deriverà una seconda Suv. Record di efficienza aerodinamica. Liberi da qualsiasi vincolo proveniente da altri progetti, i tecnici tedeschi hanno creato la EQS all'insegna dell'efficienza. La vettura, lunga 5,21 metri e ...