Mercato Milan – Donnarumma tra rinnovo e partenza | quale futuro? VOTATE

(Di giovedì 15 aprile 2021) Gianluigi 'Gigio'potrebbe andare via dalin estate. Non ha ancora accettato la proposta didel club rossonero

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - CapitanBergomi : RT @FraNasato: Secondo La Gazzetta dello Sport le priorità di mercato per il #Milan, senza considerare la questione Donnarumma, sono tratte… - FraNasato : Secondo La Gazzetta dello Sport le priorità di mercato per il #Milan, senza considerare la questione Donnarumma, so… - sportli26181512 : Tenere Tomori, raddoppiare Ibra, un attaccante esterno: le priorità del mercato Milan: Tenere Tomori, raddoppiare I… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - @gigiodonna1 tra rinnovo e partenza: quale futuro? VOTATE - #ACMilan #Milan #SempreMilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan

... pertanto gli uominiblaugrana starebbero cercando delle opzioni sul. Barcellona, ... Il 26enne capitano delsarebbe un'opzione collaudata e relativamente poco costosa visto che ...Aperta la caccia al bomber. Ilcercherà in estate una punta da affiancare o da alternare a Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ... secondo la Gazzetta dello Sport gli uomini didel Diavolo ...E’ chiaro a tutti che sia Musacchio che Hoedt sono fuori dal progetto tecnico di Inzaghi ed abbandoneranno Roma a fine campionato. L’ex calciatore del Milan potrebbe finire anzitempo l’avventura bianc ...La Gazzetta dello Sport in edicola riporta che la Juventus sta facendo un tentativo concreto per Donnarumma, in scadenza con il Milan. Il rinnovo di contratto con il club rossonero non arriva e ieri c ...