Mercato Juventus | Alex Sandro regala il nuovo esterno a Pirlo

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 15 aprile 2021) Laavrebbe necessità di rinforzare la corsia mancina. Il nome in lizza, oltre a quello di Robin Gosen, sarebbe sempre quello di Emerson Palmieri. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, il Chelsea potrebbe anche aprire allo scambio sotto richiesta del tecnico Thomas Tuchel, che avrebbe seguito l’ex Porto già quando allenava il Paris Saint Germain.: possibile scambio per Emerson Palmieri L’attualesinistro dei Blues non sta giocando con continuità ma sarebbe molto corteggiato anche dall’Inter di Antonio Conte. Il club bianconero potrebbe, però, avere la chiave giusta per concludere l’operazione. Leggi anche:, scambio saltato? “Non si muove da li. Scambio folle” Lasarebbe molto favorevole allo scambio ...