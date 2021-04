Mercato, Inter su De Paul. Agoume come pedina di scambio per l'Udinese (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano, 15 aprile 2021 " C'è uno Scudetto da raggiungere, Lukaku ha predicato calma, e un futuro da programmare. La famiglia Zhang sembra decisa a continuare, risolvendo la tensione finanziaria ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Milano, 15 aprile 2021 " C'è uno Scudetto da raggiungere, Lukaku ha predicato calma, e un futuro da programmare. La famiglia Zhang sembra decisa a continuare, risolvendo la tensione finanziaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Mercato, Inter su De Paul. Agoume come pedina di scambio per l'Udinese Potrà l'Inter effettuare importanti investimenti sul mercato? Dipenderà da Suning , dalle valutazioni sul futuro " se cioè restare in maggioranza o cedere le quote " e anche da ciò che consentirà il ...

Tagliafico ammette: "Zanetti il mio idolo: un onore l'accostamento all'Inter" Nicolas Tagliafico, terzino argentino dell'Ajax , è stato spesso accostato all'Inter nelle ultime sessioni di mercato. Alla fine è sempre rimasto ai lanceri , nella squadra che oggi sarà impegnata nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. 'La Serie A è un ...

Ronaldo Juventus, Mendes studia il piano per uno scambio stellare Cristiano Ronaldo potrebbe realmente decidere di lasciare la Continassa al termine della stagione, concludendo ...

Mercato, Inter su De Paul. Agoume come pedina di scambio per l'Udinese La famiglia Zhang sta provando a sistemare i conti, nel frattempo si sonda il mercato: piace l'argentino, ma occorre fare cassa vendendo Joao Mario ...

