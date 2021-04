Meloni vuole sfiduciare Speranza. M5S e LeU blindano il ministro della Salute (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Fratelli d'Italia punta a sfiduciare Roberto Speranza per la gestione "fallimentare" dell'emergenza Covid, ma M5S e LeU difendono il ministro della Salute e anche Forza Italia prende le distanze da Giorgia Meloni che al momento rimane isolata. "Fratelli d'Italia denuncia da tempo l'incompetenza e l'inadeguatezza di Roberto Speranza nel ricoprire l'importante e delicato incarico di ministro della Salute, soprattutto in questo momento storico - dice Meloni - dalla gestione fallimentare e disastrosa della pandemia alle imprese stremate a causa delle chiusure insensate e continue. FdI presenterà una mozione di sfiducia nei suoi confronti e vediamo chi si assumerà la responsabilità ... Leggi su agi (Di giovedì 15 aprile 2021) AGI - Fratelli d'Italia punta aRobertoper la gestione "fallimentare" dell'emergenza Covid, ma M5S e LeU difendono ile anche Forza Italia prende le distanze da Giorgiache al momento rimane isolata. "Fratelli d'Italia denuncia da tempo l'incompetenza e l'inadeguatezza di Robertonel ricoprire l'importante e delicato incarico di, soprattutto in questo momento storico - dice- dalla gestione fallimentare e disastrosapandemia alle imprese stremate a causa delle chiusure insensate e continue. FdI presenterà una mozione di sfiducia nei suoi confronti e vediamo chi si assumerà la responsabilità ...

Advertising

fisco24_info : Meloni vuole sfiduciare Speranza. M5S e LeU blindano il ministro della Salute: AGI - Fratelli d'Italia punta a sfid… - lo_live_ : Comunque credo che la #meloni non voglia dare la cittadinanza a #PatrickZaki perché, dopo la Turchia, non vuole per… - Annabel81831911 : #Meloni la più inadeguata,parla di inadeguatezza di #Speranza. @GiorgiaMeloni vuole essere lei il ministro della Sa… - pep2073 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia #draghi si è assunto la responsabilità perchè lo stima. Al posto di fare propaganda… - tdrclaudio : La Meloni vuole le dimissioni di Speranza.. La Meloni., ...come quello di ieri suo collega della Lega .. -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni vuole Laforgia contro la destra (e non solo): 'Gli attacchi contro Speranza sono insostenibili' ...Speranza dalla destra negazionista e dagli ambienti renziani (per ultimo quello di Giorgia Meloni ) ... è stata richiesta una mozione di sfiducia solo perché va contro alle bizze di chi vuole tutto ...

Meloni vuole sfiduciare Speranza. M5S e LeU blindano il ministro della Salute Meloni vuole sfiduciare Speranza. M5S e LeU blindano il ministro della ...

Su Speranza si gioca il derby a destra Roma, 15 aprile 2021 - L’ultimo tempo del derby a destra si gioca sul campo rappresentato dalla mozione di sfiducia contro Roberto Speranza che Fratelli d’Italia ha annunciato di voler presentare. La ...

Laforgia contro la destra (e non solo): "Gli attacchi contro Speranza sono insostenibili" Il senatore di Liberi e Uguali si ribella agli attacchi al ministro della Salute: "Li respingeremo come respingeremo la sfiducia" ...

...Speranza dalla destra negazionista e dagli ambienti renziani (per ultimo quello di Giorgia) ... è stata richiesta una mozione di sfiducia solo perché va contro alle bizze di chitutto ...sfiduciare Speranza. M5S e LeU blindano il ministro della ...Roma, 15 aprile 2021 - L’ultimo tempo del derby a destra si gioca sul campo rappresentato dalla mozione di sfiducia contro Roberto Speranza che Fratelli d’Italia ha annunciato di voler presentare. La ...Il senatore di Liberi e Uguali si ribella agli attacchi al ministro della Salute: "Li respingeremo come respingeremo la sfiducia" ...