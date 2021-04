Mauro Romano non è lo sceicco Al Habtoor: la foto che chiarisce tutto (Di giovedì 15 aprile 2021) La svolta nel caso di Mauro Romano, secondo un legale non è lo sceicco Al Habtoor: la foto che chiarisce tutto mostrata in televisione. (screenshot video)Ci sono novità importanti per quanto riguarda la vicenda di Mauro Romano: il bambino scomparve a soli 6 anni da Racale, in provincia di Lecce, nel 1977. Negli anni, tante sono le ipotesi che sono state fatte. Addirittura, si era arrivati a una svolta con l’arresto di una persona da molti anni attenzionata, in quanto sospettata di pedofilia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Mauro Romano vivo? Chi è lo sceicco Mohammed Al Habtoor Ma c’è un’altra pista che la famiglia del bambino segue da anni e che ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021) La svolta nel caso di, secondo un legale non è loAl: lachemostrata in televisione. (screenshot video)Ci sono novità importanti per quanto riguarda la vicenda di: il bambino scomparve a soli 6 anni da Racale, in provincia di Lecce, nel 1977. Negli anni, tante sono le ipotesi che sono state fatte. Addirittura, si era arrivati a una svolta con l’arresto di una persona da molti anni attenzionata, in quanto sospettata di pedofilia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>vivo? Chi è loMohammed AlMa c’è un’altra pista che la famiglia del bambino segue da anni e che ...

Advertising

CarlaGigia : Nel programma di Rai3 l'intervista ad una avvocatessa di Dubai: «Nessuna somiglianza» - manulamanuz57 : RT @rep_bari: 'Mauro Romano non è Al Habtoor': un'amica mostra la foto dell'emiro da bambino [di Lucia Portolano] [aggiornamento delle 15:4… - rep_bari : 'Mauro Romano non è Al Habtoor': un'amica mostra la foto dell'emiro da bambino [di Lucia Portolano] [aggiornamento… - StraNotizie : 'Mauro Romano non è Al Habtoor': un'amica mostra la foto dell'emiro da bambino - AgenziaOpinione : RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ * VENERDÌ 16 APRILE: « DENISE PIPITONE E MAURO ROMANO, LE SPERANZE DI DUE MADRI PER RITRO… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Romano 'Mauro Romano non è Al Habtoor': un'amica mostra la foto dell'emiro da bambino Una foto a bianco e nero che ritrae il magnate arabo Mohammed Al Habtoor da piccolo per nulla somigliante a Mauro Romano , il bambino che 44 anni fa scomparve nel nulla a Racale. La foto è stata mostrata durante la trasmissione Chi l'ha visto del 14 aprile. La mamma di Mauro, Bianca Colaianni è convinta che ...

RETE 4 - " QUARTO GRADO " * VENERDÌ 16 APRILE: " DENISE PIPITONE E MAURO ROMANO, LE SPERANZE DI DUE MADRI PER RITROVARE I PROPRI FIGLI " Il programma a cura di Siria Magri si occupa di due bambini scomparsi: Denise Pipitone e Mauro Romano. Denise, la bambina di Mazara del Vallo (Trapani), è sparita all'età di quattro anni, il primo ...

Regione Lazio – Terremoto concorsopoli, saranno annullate le assunzioni. Anche la Dominici getta la spugna La responsabile dell’anticorruzione non ha retto la pressione di Fratelli d’Italia e scappa. I retroscena “dell’accordicchio” della cadrega tra Pd, M5S, Lega e Forza Italia raccontati dall’agenzia Dir ...

INTERVISTA TC - Ds Viterbese: "Crescita, patrimonializzazione con l'obiettivo playoff" Un progetto importante per il futuro con il sogno playoff in questo finale di stagione, questo l'obiettivo della Viterbese come più volte ribadito dal numero uno del club Arturo Romano.

Una foto a bianco e nero che ritrae il magnate arabo Mohammed Al Habtoor da piccolo per nulla somigliante a, il bambino che 44 anni fa scomparve nel nulla a Racale. La foto è stata mostrata durante la trasmissione Chi l'ha visto del 14 aprile. La mamma di, Bianca Colaianni è convinta che ...Il programma a cura di Siria Magri si occupa di due bambini scomparsi: Denise Pipitone e. Denise, la bambina di Mazara del Vallo (Trapani), è sparita all'età di quattro anni, il primo ...La responsabile dell’anticorruzione non ha retto la pressione di Fratelli d’Italia e scappa. I retroscena “dell’accordicchio” della cadrega tra Pd, M5S, Lega e Forza Italia raccontati dall’agenzia Dir ...Un progetto importante per il futuro con il sogno playoff in questo finale di stagione, questo l'obiettivo della Viterbese come più volte ribadito dal numero uno del club Arturo Romano.