"Mauro Romano non è Al Habtoor": un'amica mostra la foto dell'emiro da bambino (Di giovedì 15 aprile 2021) A 'Chi l'ha visto' un'avvocata ha mostrato alcune immagini di Mohammed Al Habtoor da bambino: con i capelli e la carnagione scura e nessuna somiglianza con il piccolo rapito nel Salento nel 1977. La mamma di Mauro insiste: "Fatemi fare un confronto del Dna così potrò avere pace" Leggi su repubblica (Di giovedì 15 aprile 2021) A 'Chi l'ha visto' un'avvocata hato alcune immagini di Mohammed Alda: con i capelli e la carnagione scura e nessuna somiglianza con il piccolo rapito nel Salento nel 1977. La mamma diinsiste: "Fatemi fare un confronto del Dna così potrò avere pace"

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Romano 'Mauro Romano non è Al Habtoor': un'amica mostra la foto dell'emiro da bambino Una foto a bianco e nero che ritrae il magnate arabo Mohammed Al Habtoor da piccolo per nulla somigliante a Mauro Romano , il bambino che 44 anni fa scomparve nel nulla a Racale. La foto è stata mostrata durante la trasmissione Chi l'ha visto del 14 aprile. La mamma di Mauro, Bianca Colaianni è convinta che ...

