Mauro Romano e le foto di Mohammed Al Habtoor da bambino: nessuna somiglianza (Di giovedì 15 aprile 2021) Mamma Bianca e papà Matale non hanno dubbi: lo sceicco Mohammed Al Habtoor, 52 anni, figlio del magnate Khalaf Al Habtoor, è il loro bambino, il piccolo Mauro Romano rapito da Racale il 21 giugno del 1977. Dal 2008 chiedono che venga fatto il test del dna per togliersi questo dubbio, anche se sono convinti che quel giovane arabo sia il loro adorato figlio. Nella trasmissione Chi l’ha visto, è stata intervistata nella puntata in onda il 14 aprile 2021, una avvocatessa italiana che lavora proprio a Dubai e che conosce bene la famiglia Al Habtoor. L’avvocatessa non ha dubbi: non c’è nessuna storia di bambini venduti e comprati dall’Italia, Mohammed è figlio legittimo di suo padre, come dimostrerebbero anche le foto di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 aprile 2021) Mamma Bianca e papà Matale non hanno dubbi: lo sceiccoAl, 52 anni, figlio del magnate Khalaf Al, è il loro, il piccolorapito da Racale il 21 giugno del 1977. Dal 2008 chiedono che venga fatto il test del dna per togliersi questo dubbio, anche se sono convinti che quel giovane arabo sia il loro adorato figlio. Nella trasmissione Chi l’ha visto, è stata intervistata nella puntata in onda il 14 aprile 2021, una avvocatessa italiana che lavora proprio a Dubai e che conosce bene la famiglia Al. L’avvocatessa non ha dubbi: non c’èstoria di bambini venduti e comprati dall’Italia,è figlio legittimo di suo padre, come dimostrerebbero anche ledi ...

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Romano Caso Mauro Romano, la madre allo sceicco Al Habtoor: 'Torni a casa non voglio imprigionarlo' A ' Pomeriggio Cinque ' l'appello di Bianca Colaianni , la madre di Mauro Romano, allo sceicco Al Habtoor . La donna è convinta che suo figlio, rapito in Salento nel 1977 quando aveva solo 6 anni, ...

Mauro Romano e le foto di Mohammed Al Habtoor da bambino: nessuna somiglianza Da Chi l'ha visto le foto di Mohammed Al Habtoor da piccolo: nessuna somiglianza con Mauro Romano il bambino di Racale ...

