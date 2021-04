Advertising

orizzontescuola : Maternità anticipata gravidanza a rischio: chi paga l’indennità, l’INPS o il datore di lavoro? -

Ultime Notizie dalla rete : Maternità anticipata

Orizzonte Scuola

...e 38 anni di contributi di cui non più di 2 anni figurativi (esclusi dal computo, servizio militare, riscatti volontari)" Secondo quanto affermato da Brambilla, "la pensione...Non ho svolto l'anno di prova in quanto ad ottobre 2020 sono andata in. Sapevo che con il blocco quinquennale non posso partecipare alla mobilità e quindi chiedere il ...