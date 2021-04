Masters 1000 Montecarlo | nel giorno nero per Djokovic e Zverev vanno avanti Nadal e Fognini

(Di giovedì 15 aprile 2021) Giovedì inatteso, quello che ildivive nel suo allineamento ai quarti di finale. Due dei protagonisti più attesi, Novake Alexander, escono di scena, e se per il serbo la combinazione della giornata no e del tennis atipico del britannico Daniel Evans fa la differenza, il tedesco è costretto a subire l’ottimo momento del belga David Goffin, che si era già visto contro Marco Cecchinato. Evans e Goffin si sfideranno nei quarti.-Evans – Dimitrov--Krajinovic Chi, invece, riesce a non avere problemi è Rafael, anche se in questo caso il contributo di Grigor Dimitrov è molto pesante, fatto riconosciuto anche dallo stesso mancino di Manacor. Dopo il bulgaro, sarà la volta ...

L'aria di casa fa bene a Fabio Fognini , che vola per la terza volta in carriera ai quarti di finale deldi Montecarlo , secondodella stagione in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Il 33enne di Arma di Taggia, 15testa di serie e campione in carica, non ha ...Prosegue, invece, la marcia di in questo Atp. Il ligure raggiunge infatti i quarti di finale sconfiggendo il serbo Krajnovic per 6 - 2 7 - 6. Il campione in carica - 18° in classifica ...15 aprile 2021 Fabio Fognini è di nuovo nei quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters". Un traguardo che il ligure aveva già raggiunto sia nel 2013, poi stoppato in semifinale da Djokovic, sia n ...MONTECARLO (Monaco) - Vittoria per Fabio Fognini che avanza ai quarti di finale del Master 1000 di Montecarlo. Il tennista azzurro ha archiviato in due set (6-2; 7-6) il serbo Filip Krajinovic in un ...