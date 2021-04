Masterchef Italia | Marco Giordano denuncia | “Vittima di bullismo dopo la partecipazione”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAngri (Sa) –, nome uscito alla ribaltaaver preso parte ai casting di6, con Antonino Cannavaccuiolo, Joe Bastianich, Carlo Cracco e Bruno Barbieri, in una intervista al canale YouTube di “Alici Come Prima”, hato pubblicamente e senza peli sulla lingua di come il programmaabbia influito, negativamente sulla sua vita, a tal punto di diventare preda dei bulli. “Loro volevano fare il loro show – dice– però non c’è stata ancora una edizione in cui una persona è stata tartassata come sono stato tartassato io.che il video è finito online, tutti mi ridevano dietro. Su YouTube mi scrivevano che ...