Martina Stella | cala la spallina e annuncio ai fan | “Non riesco a resistere” – FOTO

(Di giovedì 15 aprile 2021)lascia cadere lamentre aggancia, tra le mani, una macchinagrafica: poi arriva l’ai suoi follower. Cosa c’è di bello nello scattare una? Forse, il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

FredMosby_ : @martina_prados Leone Stella - Martina42514172 : Martina Stella bimba di Sangio ?? Ha fatto la storia con “TLN”??#Amici20 - Lucalambrate : RT @SoloLibera: @Grandilineo @brusinho5 @Mastronauta @darioforcolin Ma che fine ha fatto Martina Stella? - Grandilineo : RT @SoloLibera: @Grandilineo @brusinho5 @Mastronauta @darioforcolin Ma che fine ha fatto Martina Stella? - SoloLibera : @Grandilineo @brusinho5 @Mastronauta @darioforcolin Ma che fine ha fatto Martina Stella? -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Stella

DirettaGoal

riesce sempre a lasciare il segno su Instagram: i suoi ultimi scatti postati poco fa hanno letteralmente estasiato i followers.sempre più spaziale sui social network: la ...Lonati è davanti a tutti nei 400 e 800 stile libero fermando i cronometri a 4'22"60 e 9'05"... In campo maschile splende ladi Luca Angelilli, primo nei 100 misti chiusi con un tempo ...Martina Smeraldi è apparsa di recente in versione infermiera sexy sul suo seguitissimo e popolare profilo Instagram.Nella Solo Dance della Divisione nazionale A la migliore è stata Martina Marazzi (Polisportiva ... (Jolly), argento per Nicolò Maddaleni e Stella Degrassi (Polisportiva Opicina).