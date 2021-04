Martina Colombari e il marito Costacurta dallo psicologo per il figlio | «Anno difficile»

(Di giovedì 15 aprile 2021)ha passato come tutti un, ma forse suoAchilledi più. Per questo lei e suodeciso di rivolgersi a unoesperto per arginare le difficoltà dovute a questi mesi di pandemia ed emergenza sanitaria. Ma cosa è successo? Leggi anche:colpevole di essere...

Advertising

GoldenBackstage : Sì è tenuta in diretta streaming dal nuovo negozio Haier Italia di Vimercate la presentazione della campagna… - AdHocCom : #Hoover presenta la campagna #Purelife e i purificatori d’aria H-PURIFIER. Una linea nata dall’esigenza di una magg… - SerenaMulas : Comunque a breve annuncio la nuova serie... Il mistero di Alessandra Moretti e Martina Colombari, sono la stessa pe… - infoitcultura : Martina Colombari e Billy Costacurta dallo psicologo: il motivo - infoitcultura : Martina Colombari, la confessione: “Io e mio marito dallo psicologo” -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Colombari

Ma non è così e a confermarlo ci ha pensato, modella e show - girl di successo ma soprattutto mamma di Achille , il figlio di sedici anni che ha avuto dal marito, l'ex calciatore ...Essere genitori durante la pandemia non è facile, lo sa anche una 'mamma vip' comeche in un'emozionante intervista al Messaggero ha raccontato tutte le difficoltà di questo difficile anno alle prese con il Covid insieme a un figlio adolescente. Lei e il marito ...Martina Colombari e suo marito Billy Costacurta si sono rivolti a uno psicologo esperto per aiutare il loro unico figlio Achille.Durante la pandemia, sono sorti molti problemi nelle famiglie italiane e la coppia formata da Martina Colombari e Billy Costacurta ha voluto condividere la sua personale esperienza ...