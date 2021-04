Marsella: Casapound non era infiltrata, petardi perché nostri? (Di giovedì 15 aprile 2021) Luca Marsella ha voluto incontrare i giornalisti per spiegare il punto di vista di Casapound sullo svolgimento della manifestazione non autorizzata di lunedì 12 aprile a Roma accanto ai promotori di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Lucaha voluto incontrare i giornalisti per spiegare il punto di vista disullo svolgimento della manifestazione non autorizzata di lunedì 12 aprile a Roma accanto ai promotori di ...

