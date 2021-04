Mancini: «Spero che gli stadi possano riaprire prima degli Europei» (Di giovedì 15 aprile 2021) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato durante una conferenza stampa della Regione Marche: le sue parole Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato durante una conferenza stampa delle Regione Marche, dove veste i panni di testimonial per la promozione del territorio. «Spero che gli stadi possano riaprire prima degli Europei, prima della fine del campionato, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Non dovrebbe essere un problema, visto che si parla di spazi aperti. Il calcio ripartirà con gli Europei, ma Spero che l’Italia riparta prima, Spero che in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato durante una conferenza stampa della Regione Marche: le sue parole Roberto, ct dell’Italia, ha parlato durante una conferenza stampa delle Regione Marche, dove veste i panni di testimonial per la promozione del territorio. «che glidella fine del campionato, ovviamente con le dovute misure di sicurezza. Non dovrebbe essere un problema, visto che si parla di spazi aperti. Il calcio ripartirà con gli, mache l’Italia ripartache in questo mese si possa pian piano tornare alla normalità, che i bambini ...

