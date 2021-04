Mancini nuovo testimonial della Regione Marche: “Orgoglioso di rappresentare la mia terra natia” (Di giovedì 15 aprile 2021) ANCONA – ‘Pronti per una nuova stagione‘ è il claim che caratterizzerà la campagna di promozione turistica delle Marche e a diffonderlo in tutta Italia e, possibilmente, nel mondo sarà il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini. Il 56enne di Jesi oggi, insieme al governatore, Francesco Acquaroli, ha presentato a palazzo Raffaello la campagna mettendo subito in evidenza le similitudini tra la sua esperienza con la Nazionale e quella con la sua terra natia. “La Nazionale è ripartita praticamente da zero- dice Mancini- perché dopo l’eliminazione dal Mondiale di Russia eravamo tutti un po’ abbacchiati e non sapevamo da dove ripartire ma in due anni siamo riusciti a riportarla ai vertici. Anche le Marche, così come tutto il resto d’Italia, stanno attraversando un periodo difficile ma io credo che abbiamo grandi qualità e tutti insieme possiamo uscire da questa situazione. Sono talmente belle che ci sono milioni di persone che sicuramente verranno a visitarle”. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ANCONA – ‘Pronti per una nuova stagione‘ è il claim che caratterizzerà la campagna di promozione turistica delle Marche e a diffonderlo in tutta Italia e, possibilmente, nel mondo sarà il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini. Il 56enne di Jesi oggi, insieme al governatore, Francesco Acquaroli, ha presentato a palazzo Raffaello la campagna mettendo subito in evidenza le similitudini tra la sua esperienza con la Nazionale e quella con la sua terra natia. “La Nazionale è ripartita praticamente da zero- dice Mancini- perché dopo l’eliminazione dal Mondiale di Russia eravamo tutti un po’ abbacchiati e non sapevamo da dove ripartire ma in due anni siamo riusciti a riportarla ai vertici. Anche le Marche, così come tutto il resto d’Italia, stanno attraversando un periodo difficile ma io credo che abbiamo grandi qualità e tutti insieme possiamo uscire da questa situazione. Sono talmente belle che ci sono milioni di persone che sicuramente verranno a visitarle”.

