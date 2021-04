Manchester United, Solskjaer: “Non conosco la Roma”. Pogba: “Precedenti favorevoli” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Non conosco la Roma, nel senso che non li ho visti giocare. Ma sappiamo quanto sia pericoloso Dzeko, e conosco Mkhitaryan e Smalling. La Roma ha una grande tradizione”. Così Ole-Gunnar Solskjaer al termine di Manchester United-Granada parlando della Roma, prossima avversaria nelle semifinali di Europa League. Si unisce al coro anche Paul Pogba: “Abbiamo conquistato la semifinale, ci prepareremo per la Roma. Conosciamo un pochino la storia favorevole del club contro la Roma, anche questo può avere il suo ruolo. Non vediamo di scendere in campo, vogliamo conquistare il trofeo e per questo dobbiamo vincere contro la Roma” SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “Nonla, nel senso che non li ho visti giocare. Ma sappiamo quanto sia pericoloso Dzeko, eMkhitaryan e Smalling. Laha una grande tradizione”. Così Ole-Gunnaral termine di-Granada parlando della, prossima avversaria nelle semifinali di Europa League. Si unisce al coro anche Paul: “Abbiamo conquistato la semifinale, ci prepareremo per la. Conosciamo un pochino la storia favorevole del club contro la, anche questo può avere il suo ruolo. Non vediamo di scendere in campo, vogliamo conquistare il trofeo e per questo dobbiamo vincere contro la” SportFace.

Advertising

goal : Manchester United cruise into the Europa League semi-finals ?? #UEL - Eurosport_IT : L'allenamento del Granada in vista del ritorno dei quarti di @EuropaLeague contro il Manchester United ?? #UEL |… - ManUtdMEN : Manchester United to face Roma in Europa League semi-final #mufc #UEL - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Pogba: 'Conosciamo la nostra storia contro la Roma, può essere un fattore importante' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Solskjaer: 'Ci aspetta un duello all'altezza di questo torneo, la Roma è una squadra con tradizione… -