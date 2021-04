Manchester United-Granada 2-0: i Red Devils approdano alle semi finali di Europa League (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella serata di Europa League, all’Old Trafford di Manchester i Red Devils padroni di casa hanno ospitato il Granada. Dopo il successo in trasferta dell’andata gli inglesi avevano già il pass per le semi finali in tasca, e stasera l’hanno staccato definitivamente. Infatti, il risultato finale della sfida, Manchester United-Granada 2-0, ha premiato ancora una volta la squadra di Solskjaer. CHE COS’E SUCCESSO NEL PRIMO TEMPO DELLA GARA ALL’OLD TRAFFORD? La sfida di questa sera, tra Manchester United e Granada valeva il passaggio alle semi finali di Europa League. I Red ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella serata di, all’Old Trafford dii Redpadroni di casa hanno ospitato il. Dopo il successo in trasferta dell’andata gli inglesi avevano già il pass per lein tasca, e stasera l’hanno staccato definitivamente. Infatti, il risultato finale della sfida,2-0, ha premiato ancora una volta la squadra di Solskjaer. CHE COS’E SUCCESSO NEL PRIMO TEMPO DELLA GARA ALL’OLD TRAFFORD? La sfida di questa sera, travaleva il passaggiodi. I Red ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United ROMA SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE.../ Brobbey rompe l'equilibrio I giallorossi sanno già, guardando oltre, che la loro semifinale sarà contro una tra Manchester United e Granada: verosimilmente i Red Devils, che all'andata hanno vinto in Andalusia con il gol di ...

DIRETTA/ Manchester United Granada (risultato 1 - 0) streaming: Molina impegna De Gea DIRETTA MANCHESTER UNITED GRANADA (RISULTATO LIVE 1 - 0): MOLINA IMPEGNA DE GEA Al decimo minuto del secondo tempo resiste il vantaggio del Manchester United sul Granada con i Red Devils che conducono sempre ...

Europa League: in semifinale Manchester United, Arsenal e Villarreal Negli altri quarti di finale di Europa League vengono rispettate le attese e si qualificano alle semifinali Manchester United, Arsenal e Villarreal. La squadra più in difficoltà è quella che ha chiuso ...

Europa League LIVE: United avanti, la sblocca Cavani. 4-0 Arsenal, 2-1 Villarreal 1 Oltre a Roma-Ajax, sono tre le partite valide per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, tutte in contemporanea alle 21. Il Manchester United di Paul Pogba – che ha superato il turno cont ...

