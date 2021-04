Manchester United | Cavani segna in Europa League | non accadeva da nove anni

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ilha sbloccato il risultato in casa contro il Granada grazie ad una rete di EdinsonIlha sbloccato il risultato in casa contro il Granada grazie ad una rete di Edinsondopo sei minuti di gioco a Old Trafford. Comelato da Opta, l’attaccante uruguaiano hato in competizioni europee per l’undicesima stagione consecutiva: quello di oggi è il suo primo gol inda dicembre 2012 (Napoli-PSV). L'articolo proviene da Calcio News 24.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: PARTITE AL VIA! Eccoci pronti a vivere i risultati di Europa League , che nel ritorno dei quarti ci forniranno i nomi delle quattro semifinaliste. Solo ilpotrebbe replicare la Top 4 dello scorso anno: i Red Devils erano arrivati nella bolla tedesca ma, sia pure passati in vantaggio, erano poi stati eliminati dal Siviglia che in questa ...Le altre partite di Europa League:- Granada , Slavia Praga - Arsenal , Villareal - Dinamo Zagabria . Roma - Ajax: segui la diretta Formazioni ufficiali Roma : Pau Lopez; Mancini, ...Edinson Cavani ha colpito il Granada con un destro al volo, in occasione della sfida di ritorno dei quarti di finale dell'Europa League 2020/2021. Il video del gol dei Red Devils ...La partita Chelsea - Manchester City di aprile 17 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la semifinale di FA Cup ...